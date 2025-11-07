Genoa, De Rossi: "Avessi potuto scegliere una squadra da non affrontare, era la Fiorentina"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dal match contro la Fiorentina, presentando così la sfida: "Se avessi potuto scegliere una squadra da non affrontare era quella viola. Ha giocatori che ti possono tirare fuori la giornata positiva anche nel momento non positivo. Ma anche noi siamo forti. Lo stadio sarà pieno e i ragazzi hanno un'eccezionale condizione fisica. Sarà un Genoa che ci farà ben sperare per il futuro".

Anche la Fiorentina ha cambiato tecnico anche lei puntando su Vanoli. Come si prepara una partita come con la Fiorentina?

"Sono situazioni simili. Loro hanno avuto meno riposo. Dal punto di vista mentale è meglio arrivare da due sconfitte che una vittoria. La sconfitta clamorosa accende tutti gli allarmi, ma è anche meglio avere qualche punto in più. Loro faranno come ho fatto io in questi giorni, cercandola di preparare tatticamente senza stravolgere tutto".

Il Genoa ha quello spirito che si rivede nella Roma e il Boca Juniors?

"La vita è piena di coincidenze. Col Boca è la stessa filosofia di noi romanisti. Il sogno di rimanerci a lungo lì ce l'avevo, non è stato così e ho metabolizzato il fatto che avrei difeso un'altra squadra. Se avessi potuto cambiare squadra, il Genoa sarebbe stata una di quelle, ma anche per il progetto. Quando ho smesso di giocare con la Roma potevo fare mille scelte e ho scelto il Boca per quella passione folle. Qui mi sento al posto giusto. Può nascere un grande amore ma questo nasce se vinciamo le partite".

