Allegri, l'Inter e i cavalli. Le parole degli ex Muraro, Sheva e Sneijder: le top news delle 13

Allegri, l'Inter e i cavalli. Le parole degli ex Muraro, Sheva e Sneijder: le top news delle 13
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 13:00Serie A
Niccolò Righi

“Se il Milan vince il campionato è riaperto”, parola di chi qualche derby l’ha fatto nella storia deI rossoneri. Nel giorno della stracittadina tra il Milan e l’Inter, in programma questa sera a San Siro, a La Gazzetta dello Sport ha parlato l’ex bomber ucraino Andriy Shevchenko che a proposito del match è sicuro: “Il derby può cambiare il destino, specie da questo punto della stagione in cui tutte le partite diventano imprevedibili. Detto ciò, come rosa l’Inter resta più avanti, e mi piace Chivu, sembra uno molto intelligente”.

Non un semplice derby, ma “il derby”. La definisce così Wesley Sneijder a La Gazzetta dello Sport la sfida di questa sera tra Milan e Inter. Una lunga intervista quella concessa dal trequartista olandese eroe del triplete nerazzurro del 2010, in cui assicura che questa sera si assegnerà ufficiosamente lo scudetto: “Non è come due anni fa, quando l’Inter ha festeggiato in casa del Milan matematicamente, ma se Cristian va a +13 chi mai può pensare di prenderlo?”. Sneijder elogia poi il lavoro del suo ex compagno di squadra al suo primo anno alla guida dei nerazzurri: “Forse serve un po’ di tempo per far capire l’impresa... Chivu ha ereditato una squadra col cuore spezzato per delle delusioni enormi e l’ha trasformata in una macchina: in Italia vince sempre e, vedendo la distanza dalle avversarie, pensi sia una cosa normale, quasi facile. Invece, è l’esatto contrario. Cristian è stato bravissimo. Nella nostra chat “Triplete” gli scriviamo tutti dopo ogni vittoria”. L’eliminazione dalla Champions? È andata così ma la gente deve capire che il Bodo è forte, non è lì per caso. Inoltre l’Inter ha avuto assenze importanti. Il modo migliore per andare avanti è prendersi lo scudetto già in questo derby”.

L'ex attaccante dell'Inter, Carlo Muraro, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com delle sue sensazioni per questa sfida: “È una delle partite più importanti della stagione. Sia per l'Inter che per il Milan, per il predominio della città. Il derby non va giocato, va vinto: i tifosi se lo ricordano solo se hai successo, non se lo giochi bene. Scudetto riaperto? Può essere, ma mi sembrano tanti comunque 7 punti, in caso di vittoria del Milan, visto che mancherebbero poi solo 10 partite. L'Inter in questa partita può anche permettersi di non vincere, anche se farà di tutto per centrare i tre punti".

Intervistato in vista del derby di questa sera, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN:
Ipotizzando di aver già ottenuto la qualificazione alla Champions, ai suoi ragazzi cosa diretta per un derby a -10?
"Non si può ipotizzare. Bisogna guardare la realtà delle cose. In questo momento siamo a -10 e non abbiamo ancora raggiunto la Champions".

Se la vostra corsa fosse solo contro l'Inter, e fosse una corsa di cavalli, come la paragonerebbe al campionato?
"Hai un cavallo con 10 lunghezze di vantaggio a 200 metri dal palio è difficile prenderlo".

