Milan, Allegri esalta Estupinan: "Non ha mai mollato, meritava questo derby"

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo il derby vinto contro l'Inter, a San Siro. Di seguito le sue dichiarazioni.

Questa era la prima di 5 partite che servono per la Champions.

"Bene così, ci siamo dimenticati che nelle ultime due gare giocate a San Siro avevamo fatto solo un punto. Bella partita dei ragazzi",

Il pubblico ha trascinato?

"I tifosi ci danno una mano, come da inizio stagione. Tutti insieme dobbiamo arrivare all'obiettivo".

Cosa l'ha convinta a puntare su Estupinan?

"A parte che è un ottimo giocatore, un grande professionista che non ha mai mollato, si meritava ampiamente questo premio".

Si ricorda chi è stato l'ultimo allenatore del Milan a vincere entrambi i derby?

"Purtroppo ero io e avevo anche i capelli (ride, n.d.r.)".

Cosa vede dai 60 punti in avanti?

"Quando si preparano le stagioni, i primi 7 mesi non contano, conta soprattutto arrivare bene a marzo e noi siamo arrivati bene. Ora il prossimo step è arrivare a 70 punti".