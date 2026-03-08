Live TMW Milan, Allegri: "Avere i grandi giocatori è la cosa che aiuta di più a far vincere le partite"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Inter, sfida valida per la 28esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale su TMW.

Che partita è stata?

"Abbiamo fatto una buona partita, tenendo i ritmi molto alti nel primo tempo e poi difendendo in maniera ordinata nella ripresa. Non hanno avuto molte occasioni, se non con Dimarco e sulle palle inattive".

Ha un sapore diverso questa vittoria?

"Io dico sempre che le stagioni si preparano i primi sei mesi, perché a marzo ci sono le partite che contano. Stasera non era facile, era molto pericolosa: l'abbiamo affrontata con grande serenità e con grande voglia contro una squadra forte. Intanto, non prendiamo gol da due partite e così si è già a metà dell'opera. Poi bisogna migliorare, perché negli ultimi 25 metri bisogna fare meglio. Siamo a 60 punti, e non era facile".

Estupinan?

"Stava bene. Il gol è un premio per ciò che ha fatto".

Il problema del Milan è solo che la l'Inter va più forte?

"L'Inter ha fatto 22 vittorie e un pareggio. Era e rimane la netta favorita del campionato. Noi, però, questi tre punti ci danno morale e ci fanno tornare alla vittoria in casa".

Ci sono 7 punti di distanza per valore tra Milan e Inter?

"Perché l'inter li merita. Nel campionato hai i punti che ti meriti. La classifica rispecchia i valori delle squadre".

Quanto di tuo c'è in questo successo?

"Avete parlato del mio futuro. Di me c'è solo che ho chiesto ai ragazzi di fare una bella prestazione, con coraggio e giocando bene tecnicamente. I ragazzi hanno risposto da squadra vera. Ci deve essere questo spirito. Dobbiamo essere contenti della vittoria, ma ora non abbiamo raggiunto nessun obiettivo. Stasera contenti, domani contenti, ma martedì bisogna cancellare il derby e pensare alla Lazio, altrimenti poi domenica siamo punto e campo. È ancora lunga".

In Spagna è molto apprezzato, così come Modric.

"Avere i grandi giocatori è la cosa che aiuta di più a far vincere le partite".

Termina qui la conferenza.