TMW Juventus, i retroscena per Icardi: non c'è mai stata offerta, il Gala non apriva a zero

Chissà se Fabrizio De André avrebbe canzonato la telenovela più corta di questo mercato invernale. E come tutte le più belle cose vivesti un solo giorno come Juve-Icardi. Perché nella giornata di domenica 1 febbraio si sono alternate diverse vicende. C'è stato un contatto da parte della Juventus - confermato - per il giocatore, chiedendone la disponibilità dopo che negli anni aveva confidato ai propri amici di non volere giocare in un'altra squadra italiana che non fosse l'Inter.

Icardi aveva detto di sì e c'erano state delle call per capire come intavolare la trattativa, con la Juventus che avrebbe pagato al Galatasaray una cifra per colmare, di fatto, quanto avrebbe guadagnato. Quindi una sorta di proposta a zero che in Turchia non avrebbero accettato. Serviva quindi l'intercessione del calciatore - dopo la partita dei giallorossi con gol dello stesso Icardi, che sembrava avere salutato tutti - con il presidente, magari intavolando e mettendo sul piatto una rinuncia economica per potere tornare in Italia, anche solo per sei mesi. Sul contratto ci sarebbe stata un'opzione sulla qualificazione in Champions che avrebbe fatto scattare un altro anno di accordo.

Le parole di Chiellini hanno fatto saltare il banco, quelle di Luciano Spalletti pure. Non è mai stata formalizzata un'offerta, quindi non c'è nemmeno stata una richiesta da parte dei turchi, sebbene l'intenzione era quella di ricevere 15 milioni, troppi. Serviva trattare, ma così non c'erano le basi. Alla fine Icardi rimane al Galatasaray con uno stipendio da 11 milioni di euro e potrebbe anche ricevere un'offerta per il rinnovo. Dal 7 di febbraio, alla chiusura del mercato turco, potrà firmare con un altro club.