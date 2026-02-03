Giordano: "La Lazio ora è più debole. Romagnoli? La testa non può essere libera"

Il mercato è finito nella serata di ieri e in casa Lazio verrebbe quasi da dire per fortuna. Bruno Giordano ha analizzato la sessione di trasferimenti invernale a La Gazzetta dello Sport, spiegando come la squadra gli sembri inferiore rispetto all'inizio di gennaio. Al di là dell'arrivo di Maldini e Taylor, le partenze di Guendouzi e Castellanos pesano e in più c'è da capire se il caso Romagnoli creerà un problema in spogliatoio.

Giordano teme la partenza di Nuno Tavares e si concentra anche sul caso del difensore italiano che voleva essere ceduto all'Al Sadd: "È un professionista esemplare, ma la testa non può essere libera. In mezzo manca qualcuno che faccia filtro, non si può perdere la solidità difensiva che era stata trovata". L'acquisto che invece lo intriga di più è quello di Kenneth Taylor.