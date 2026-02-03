Si è concluso senza botti il mercato invernale. Il Gazzettino: "Per le big solo occasioni perdute"

L’uscita di oggi de Il Gazzettino dedica l’apertura agli ultimi movimenti del calciomercato, terminato ieri alle ore 20:00. Viene descritto come un mercato segnato da diverse occasioni sfumate. In particolare, in casa Milan è definitivamente naufragata la trattativa per Jean-Philippe Mateta: i controlli medici supplementari effettuati sulle ginocchia dell’attaccante francese hanno fatto emergere alcuni problemi, spingendo il club rossonero a rinunciare all’operazione.

Nessun rinforzo sulle fasce invece per l’Inter. I nerazzurri non sono riusciti a chiudere per l’esterno richiesto, ma possono comunque sorridere per l’arrivo di Yanis Massolin, giovane talento francese protagonista in Serie B con il Modena. La Juventus resta senza un nuovo attaccante, ma ha ufficializzato l’ingaggio di Boga, oltre allo scambio con il Bologna che ha visto Holm trasferirsi a Torino e João Mario fare il percorso inverso, e alla vendita di Rugani alla Fiorentina. L’Atalanta ha detto addio ad Ademola Lookman, mentre il Napoli ha ufficializzato Alisson Santos e la Roma Bryan Zaragoza.

Proprio i giallorossi, nella giornata di ieri, erano impegnati nella 23ª giornata di campionato sul campo dell’Udinese, uscita vincitrice per 1-0 grazie al gol messo a segno a inizio secondo tempo dal centrocampista olandese Ekkelenkamp.