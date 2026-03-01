Fofana arrabbiato al cambio, Allegri: "Sarebbe peggio il contrario. Scudetto? Difficile"

Dopo la vittoria ottenuta contro la Cremonese il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole raccolte da CuoreGrigiorosso.com: "Se è il caso di giocare a 4 da prima? Già nel primo tempo abbiamo accentrato Leao e allargato Pulisic, avendo le stesse occasioni. Non è questione di modulo. La partita di oggi era complicata sotto l’aspetto mentale, perché andava cancellata la sconfitta con il Parma. La vittoria migliora la classifica e ci porta ad affrontare Inter e Lazio.

Sulla possibilità di riaprire il campionato, visto che c'è il derby in arrivo: "Mi sembra difficile. Il nostro percorso è straordinario e a quello dobbiamo pensare. Oggi mi prendo la bella reazione della squadra. Sono stati lucidi fino alla fine. Se i 10 punti di distacco descrivono bene la differenza dall'Inter? La classifica rispecchia i valori del campionato. Altri discorsi sono tutte supposizioni, il calcio è uno sport che spesso le smentisce".

Sul gesto di Fofana dopo il cambio: "Sono contento che sia uscito dal campo arrabbiato, al contrario è peggio. Chi scende in campo deve avere rispetto per chi è in panchina, e chi entra deve correre il doppio. È questione di rispetto tra i giocatori, è molto importante. Nkunku, Athekame, Fullkrug e Ricci sono entrati benissimo. Se Bartesaghi è a rischio per il derby? Vediamo, se non ci sarà giocherà Estupinan".

Sulla corsa Champions: "Se il Milan ha qualcosa in più rispetto a chi c'è dietro? In questo momento sì, guardando i punti. Ma manca ancora tantissimo alla fine del campionato. La Cremonese ha giocato benissimo oggi, soprattutto nel primo tempo, con grande pressione".