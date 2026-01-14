Allegri sfida Fabregas: "La teoria gli dà ragione, magari tra due mesi dite il contrario..."

Como-Milan sarà anche la sfida tra Massimiiano Allegri e Cesc Fabregas, ma il tecnico rossonero non è d’accordo nel personalizzare il prossimo incontro di campionato: "Non è così, è Como contro Milan. Fabregas ha ottimi giocatori, sono una squadra sbarazzina e sta facendo un ottimo lavoro. Noi dobbiamo andare lì a Como e fare tre punti".

Quello tra i due è comunque uno scontro tra filosofie calcistiche molto lontane, con il Como che subisce molto poco per la sua difesa molto alta: "La teoria gli sta dando ragione, magari tra due mesi dite il contrario di ciò che si è detto fino ad ora”.

Quanto al campo allargato di un metro, tema che ha portato nei giorni scorsi agli elogi di Spalletti nei confronti di Fabregas, non sembra un grande problema per Allegri: "Non cambia niente. Più spazi ci sono, più è facile giocare. Ma è difficile giocarci contro, perché hanno dei numeri importanti: sono primi per possesso palla e gol subiti. Non hanno la responsabilità di dover vincere".

La conferenza stampa di Allegri