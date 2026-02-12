Milan, Allegri sugli infortunati: "Saelemaekers forse torna col Como, Gimenez tra un mesetto"

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Pisa, ha riportato buone notizie dall'infermeria. Queste le dichiarazioni del tecnico del Milan:

Come stanno gli infortunati?

"Pulisic sarà a disposizione, ieri si è allenato con la squadra per la prima volta, ma avtà 15-20 minuti nelle gambe. Leao sta molto meglio, Gimenez addirittura sta molto meglio, nel giro di un mesetto potrà essere a disposizione. Saelemaekers è ancora fuori, però già sta molto meglio: vediamo se sarà a disposizione contro il Como".

Come ha fatto a far rinascere Nkunku?

"Non parlerei di rinascita, ma di adattamento. È un ragazzo molto sensibile, con una tecnica straordinaria. Una volta, scherzando, gli ho detto: 'Se ridi un po' di più, le cose vanno meglio' (ride, ndr). Fortunatamente stanno andando bene. Sono contento anche per Loftus-Cheek e Fofana. In questo momento è importante l'affidabilità di tutti i giocatori, sia di chi parte dal 1' sia di chi subentra. Tutti insieme abbiamo un obiettivo chiaro da raggiungere: andare in Champions".

