Milan, Allegri sugli infortunati: "Saelemaekers forse torna col Como, Gimenez tra un mesetto"

Giacomo Iacobellis
Oggi alle 13:30Serie A
Giacomo Iacobellis

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Pisa, ha riportato buone notizie dall'infermeria. Queste le dichiarazioni del tecnico del Milan:

Come stanno gli infortunati?
"Pulisic sarà a disposizione, ieri si è allenato con la squadra per la prima volta, ma avtà 15-20 minuti nelle gambe. Leao sta molto meglio, Gimenez addirittura sta molto meglio, nel giro di un mesetto potrà essere a disposizione. Saelemaekers è ancora fuori, però già sta molto meglio: vediamo se sarà a disposizione contro il Como".

Come ha fatto a far rinascere Nkunku?
"Non parlerei di rinascita, ma di adattamento. È un ragazzo molto sensibile, con una tecnica straordinaria. Una volta, scherzando, gli ho detto: 'Se ridi un po' di più, le cose vanno meglio' (ride, ndr). Fortunatamente stanno andando bene. Sono contento anche per Loftus-Cheek e Fofana. In questo momento è importante l'affidabilità di tutti i giocatori, sia di chi parte dal 1' sia di chi subentra. Tutti insieme abbiamo un obiettivo chiaro da raggiungere: andare in Champions".

