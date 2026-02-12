Allegri smorza le polemiche arbitrali: "Siamo andati a commentare persino un episodio di Premier"

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Pisa, ha commentato anche le polemiche sugli arbitraggi delle ultime settimane. Queste le dichiarazioni del tecnico del Milan in merito:

Cosa pensa delle recenti polemiche sugli arbitri?

"Cinquant'anni fa c'erano discussioni sugli arbitri, ora c'è il VAR che aiuta molto. È uno strumento importante, ci stanno lavorando per migliorarlo ancora. La cosa più importante del VAR è l'oggettività, lì bisogna migliorarla al 100% dove possibile. Tutto il resto è soggettivo, e le polemiche ci saranno sempre. Se in partita ti danno qualcosa a favore, stai zitto. Se ti danno qualcosa contro, ti arrabbi. Il miglioramento arriva solo sull'oggettività, non sulla soggettività. Mi sono messo a sorridere perché siamo riusciti a commentare in Italia un episodio che è successo in Inghilterra, siamo meravigliosi. Siamo andati a commentare l'episodio di Liverpool-City... Sarebbe bello parlare di tecnica e tante altre cose, dove c'è da migliorare".

