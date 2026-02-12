Gli domandano se firmerebbe per lo spareggio scudetto con l'Inter e Allegri se la ride: "Dove?"

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Pisa, ha risposto anche a diverse domande sullo scudetto, sulla lotta con l'Inter e sulla corsa Champions, obiettivo da sempre dichiarato dei rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni in merito:

Firmerebbe per lo spareggio scudetto con l'Inter oggi?

"Dove? (ride, ndr) Assolutamente... In questo momento l'Inter ha 24 partite, ha 18 vittorie e un solo pareggio. È una squadra forte. Sono 5-6 anni che combattono per lo scudetto. Intanto cerchiamo di vincere a Pisa che è la cosa più importante. Poi dopo vediamo cosa fare".

I giocatori del Milan non si nascondono per lo scudetto, mentre lei parla di Champions: cosa ne pensa?

"Valuto questa cosa in maniera positiva, perché tutti dobbiamo avere l'ambizione di ottenere il massimo. Oggi abbiamo una buona posizione di classifica, però non basta: con 50 punti non vai neanche in Conference. Più ci avviciniamo alla quota Champions, più siamo in una buona posizione di classifica. Ecco perché sono molto importanti queste partite prima del derby".

Si sente lo psicologo di questo gruppo?

"Ci sono momenti in cui, anche per dare stimoli, c'è molta competizione ed è importante. Se uno non gioca deve essere arrabbiato con l'allenatore che non lo fa giocare, non con i compagni. L'importante che, quando vanno in campo, i giocatori siano d'aiuto al proprio compagno e capire che possono riportare il Milan nel suo habitat naturale: la Champions League".

