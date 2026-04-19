Milan, Tomori: "Allegri ci trasmette grande tranquillità, siamo contenti di averlo qui"

Fikayo Tomori, difensore Milan, è stato intervistato da DAZN prima della gara sul campo del Verona: "Veniamo da un periodo difficile, la cosa bella del calcio è che c'è sempre un'altra partita per rimediare, sappiamo cosa dobbiamo fare oggi e siamo pronti".

Cosa vi ha detto Allegri in questi giorni?

"Il mister ci ha trasmesso tutta la tranquillità possibile, ci ha detto di rimanere ordinati nella testa e nel gioco. Dobbiamo tornare a quello che abbiamo fatto finora, se facciamo così le cose andranno bene. Questa stagione ha portato solidità alla squadra, ci sta di perdere qualche partita. Lui è bravo a gestire i momenti della stagione e siamo contenti con lui, oggi è un'altra partita per combattere insieme".