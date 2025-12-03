TMW Acerbi all'Al Hilal? Pastorello: "A gennaio è tecnicamente complicato. Vi spiego..."

Francesco Acerbi sta probabilmente vivendo i suoi ultimi mesi con la maglia dell'Inter. Trentasette anni e un contratto in scadenza, il centrale classe '88 fortemente voluto nell'estate 2022 dall'ex allenatore Simone Inzaghi è ancora grande protagonista con la casacca nerazzurra, ma difficilmente gli verrà rinnovato il contratto valido fino al prossimo 30 giugno. "La società ci ha detto che ne parleremo a in Primavera", ha detto ai nostri microfoni il suo procuratore Federico Pastorello a cui abbiamo anche chiesto conto dell'indiscrezione che vede l'Al Hilal di Inzaghi interessato proprio ad Acerbi per gennaio: "In Arabia Saudita hanno otto slot per gli extracomunitari e in più viene data la possibilità di firmare con due under. Per ora all'Al Hilal non ci sono slot disponibili, dubito che possa andare via qualcuno a gennaio per far spazio a qualcun altro".

Per Pastorello sia Acerbi che De Vrij non dovrebbero lasciare l'Inter nella finestra di calciomercato che inizierà tra meno di un mese: "In linea di massima posso dire che a gennaio non si muoveranno, non credo che il club voglia muovere pedine a stagione in corso. Se vendi a metà campionato calciatori di questo tipo poi devi andare sul mercato per sostituirli. E' complicato. A priori direi che non si muoveranno, poi le logiche del mercato a volte sono imprevedibili".

