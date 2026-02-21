Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Estasi Sassuolo, 3-0 al Verona. Grosso: "Berardi in Nazionale? Gattuso sa cosa serve"

Estasi Sassuolo, 3-0 al Verona. Grosso: "Berardi in Nazionale? Gattuso sa cosa serve"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 00:38I fatti del giorno
Daniele Najjar

La sfida del Mapei Stadium sembra emettere i primi verdetti del campionato 2025/26. Con ancora 12 gare da giocare infatti il Sassuolo si impone 3-0 sul Verona e conquista in maniera virtuale per una salvezza che ormai pare blindata. Nonostante un'ottima partenza nella prima mezz'ora, i gialloblu per contro si sciolgono come neve al sole dopo i due gol subiti nel giro di tre minuti a fine primo tempo ed ora vedono avvicinarsi una retrocessione che appare difficile da evitare. A segno Pinamonti per il Sassuolo, poi doppietta di Berardi. Nel finale rientra in campo Suslov fra gli ospiti, dopo 6 mesi, ma Al-Musrati si fa espellere per doppia ammonizione.

Verona battagliero, ma nessun gol
È un Verona battagliero quello che scende inizialmente in campo: i primi venti minuti sono di marca gialloblu, con diverse situazioni pericolose create dalla squadra di Paolo Sammarco. Quella più chiara capita sui piedi di Sarr, dopo un tiro rimpallato a Bowie: la sfera finisce sui piedi del numero 9, che ci mette troppo a controllarla a si fa murare, solo davanti a Muric, dalla difesa avversaria. Il Verona continua a premere, Bradaric avrebbe l'occasione di calciare dal limite, ma non se la sente di provare il sinistro e l'azione sfuma.

Uno-due Pinamonti-Berardi: 2-0 Sassuolo al 45'
Il Sassuolo della prima mezz'ora è offensivamente nullo, poi prova ad alzare il baricentro. Il tecnico neroverde Fabio Grosso corre ai ripari già dopo 36 minuti: fuori Coulibaly, dentro Romagna. Probabilmente una scelta legata soprattutto al cartellino giallo rimediato dal suo giocatore. Passano tre minuti e il Sassuolo trova il vantaggio: Laurienté scarica il pallone per Pinamonti che dal cuore dell'area è tutto solo e colpisce. Raddoppio immediato al 44': fallo di Niasse su Berardi. Lo stesso attaccante si incarica della battuta: tiro parato da Montipò, sulla respinta lo stesso Berardi fa centro.

Tris di Berardi, Verona a fondo
Bowie ci prova di testa ad inizio ripresa sul cross di Bradaric, palla fuori di poco. Risponde Thorstvedt, che anche lui di testa svetta su Nelsson, ma colpisce male. Il Verona ci prova con i nervi, ma è sbilanciato e il Sassuolo dilaga. Al 62' Laurienté pesa Berardi in campo aperto, l'attaccante italiano entra in area tutto solo, resiste al ritorno di Bradaric e batte Montipò. Il primo tiro nello specchio della porta degli ospiti arriva al 69' con Sarr, attento Muric. Nel finale la buona notizia per gli scaligeri è rappresentata dal rientro in campo di Suslov, 6 mesi dopo la rottura del crociato. Al-Musrati invece si fa espellere per doppia ammonizione, salterà la prossima gara. Il Sassuolo sale addirittura all'ottavo posto, il Verona ha un piede e mezzo in Serie B.

Sassuolo, Grosso: "Berardi e Pinamonti da Nazionale? Ci affidiamo a Gattuso"
Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, al termine del match ha esaltato ai microfoni di DAZN il proprio attacco: "Davanti abbiamo qualità: Berardi ha avuto grande continuità, ha recuperato molto bene dall'infortunio. Pinamonti ha grandissime qualità, molte di più di quelle che ha fatto vedere finora ma può fare ancora tanto anche se pochi hanno i suoi numeri. Laurienté ha sempre alternato, nell'ultimo mese ha fatto uno step importante sul piano della continuità e gli sta permettendo di fare partite piene, può ambire a fare una carriera importante. Se Gattuso chiamerà Berardi in Nazionale? Lui sa tutto quello che serve, ci affidiamo alle sue intuizioni e facciamo tutti il tifo per fare questo passo che ci manca. Pinamonti? Copia e incolla con la risposta di prima".

Verona, Sammarco: "Errori grossolani"
Paolo Sammarco, tecnico del Verona, analizza così ai microfoni di DAZN la sconfitta per 3-0 sul campo del Sassuolo: "L'approccio è stato buono però dopo un 3-0 sembra ridicolo parlare di questo, abbiamo fatto degli errori anche individuali grossolani e contro una squadra come il Sassuolo lo paghi caro. Classifica preoccupante? Sicuramente è preoccupante, abbiamo fatto fatica a reagire. C'era la volontà di riprenderla dopo un buon primo tempo, poi abbiamo preso quel terzo gol in contropiede. In questo momento è difficile reagire, ma dobbiamo farlo per forza".

Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un'ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
