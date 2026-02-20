Verona, Montipò: "Chiedo scusa ai nostri tifosi, per la salvezza non è ancora finita"

Lorenzo Montipò, capitano del Verona, è stato intervistato da DAZN al termine della gara col Sassuolo: "L'unica cosa che mi sento di dire è chiedere scusa ai tifosi, per come abbiamo regalato la parte finale del primo tempo e il secondo. Eravamo stati superiori al Sassuolo, ma poi ci siamo sciolti. Vogliamo lottare fino alla fine, mancano ancora dodici partite, non è finita".

Cosa vi ha portato a questa situazione?

"Non sappiamo quale sia la motivazione reale, altrimenti l'avremmo già messa a posto. Abbiamo iniziato il campionato ottimamente sul piano dei dati ma non dei risultati, questa situazione si è prolungata e purtroppo il mercato di gennaio ci ha portato via un giocatore fondamentale ma non voglio dare colpe a questa cosa. Se siamo in questa situazione un motivo ci sarà, oltre alla grandissima sfortuna avuta".

Il rigore di Berardi?

"Ho provato a stare fermo fino all'ultimo, ho scelto l'angolo ma senza dare la spinta massima per chiudere anche il centro e così è stato. L'ho tentata, purtroppo come all'andata la palla è tornata lì e questo fa parte della sfortuna citata prima".