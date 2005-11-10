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Alvini, grande lavoro. Il Frosinone è la sua creatura

Marco Piccari
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Marco Piccari
Oggi alle 08:05Serie A
06.11.2026 08:05Serie A
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Il Frosinone è il risultato del grande lavoro di Alvini. Un tecnico partito da lontano che ha fatto del calcio propositivo la base sul percorso
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

«Alvini sta facendo un lavoro incredibile, andavo a vedere i suoi allenamenti...». Le parole di Farioli raccontano bene il valore di un allenatore che merita attenzione e riconoscimento. Perché quello che sta facendo il tecnico toscano a Frosinone è qualcosa di straordinario. Da oltre un anno sta costruendo un progetto tecnico solido, partendo dal lavoro quotidiano e dalla valorizzazione di un gruppo che oggi rappresenta la sua creatura.
La promozione conquistata nella scorsa stagione è stata il primo capolavoro.

Alvini è riuscito a costruire una squadra vera, dandole identità, organizzazione e soprattutto un'idea di calcio precisa. Ha fatto meglio di formazioni economicamente e tecnicamente più attrezzate, dimostrando che nel calcio non sono soltanto i soldi a fare la differenza.
Ma la parte più interessante arriva adesso. In Serie A, con un gruppo sostanzialmente simile, il tecnico ha dato continuità al proprio lavoro, dimostrando che la promozione non era stata un episodio fortunato. I suoi calciatori sono cresciuti, hanno acquisito personalità e stanno dimostrando di poter competere anche nella massima categoria.

Raimondo si è scoperto un bomber vero, Calò, non più giovanissimo per affacciarsi alla Serie A, sta facendo la differenza, mentre Ghedjemis continua a incidere con le sue qualità, attirando l'attenzione di club importanti.
È il risultato di un lavoro profondo, fatto di allenamenti, idee e capacità di leggere le caratteristiche dei propri giocatori. Alvini non si è limitato a ottenere risultati: ha aumentato il valore tecnico ed economico della rosa, regalando al Frosinone la possibilità di essere protagonista e guardare al futuro con ambizione.

È esattamente quello che deve fare un allenatore: migliorare i calciatori, costruire una squadra e portare il club oltre le aspettative iniziali. Alvini, con la sua esperienza e la sua voglia di continuare a crescere, rappresenta anche un esempio per chi sogna di arrivare in alto partendo dal basso.
Non sappiamo dove arriverà il Frosinone, quale sarà la sua posizione finale o quali traguardi riuscirà a raggiungere. Ma una cosa è già certa: il campionato di Alvini ha già un valore. Il suo vero capolavoro è aver dimostrato che, nel calcio, il lavoro può ancora fare la differenza.

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