Il Genoa ha trovato un tesoro (e gioca al Frosinone). Calvani, star a sorpresa

Una delle grandi rivelazioni del campionato è senza dubbio Gabriele Calvani del Frosinone. La squadra sorpresa di questa Serie A, già 20 punti dopo 10 giornate, il record per la formazione ciociara nella massima categoria, sta mettendo in mostra un talento dopo l'altro. Calvani è senza dubbio uno dei più brillanti: di proprietà del Genoa con cui ha un contratto fino al 2028, la questione del rinnovo sarà presto sul tavolo tra la dirigenza del Grifone e il suo entourage (è entrato da poco a far parte della GR Sports).

Numeri da stella

Qualche dato sul 22enne centrale difensivo del Frosinone. E' ottavo per duelli aerei vinti. Nono per recuperi di palla, nono per duelli vinti. Quattordicesimo per tackles, sedicesimo per blocchi, diciassettesimo per intercetti. Sono numeri importantissimi, considerato poi che il volume di gioco creato dalla formazione di Massimiliano Alvini è tanto e che le situazioni difensive non abbondano come magari era preventivato vista dimensione e struttura del Frosinone.

La profezia di Alvini

Calvani è un ragazzo con la testa sulle spalle, quadrato, serio. Un difensore sul quale in molti, c'è da attenderselo, sono pronti a scommettere. Garantisce Massimiliano Alvini: "A Calvani non devo dire niente: se uno oggi guarda la partita lo porta in Nazionale e non lo toglie più", ha detto dopo il Torino. Detto dall'allenatore del momento, c'è da crederci.