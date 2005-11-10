Milan, Comotto e Camarda verso il prestito a gennaio: tutte le possibili opzioni

Nel mercato del Milan non c’è solo la priorità dell’acquisto di un difensore centrale a gennaio ma le valutazioni riguardano anche quei giocatori che finora hanno trovato poco spazio e quindi avrebbero bisogno di andare a giocare. È il caso di Christian Comotto e Francesco Camarda. Per entrambi in estate sono arrivate tante richieste ma alla fine la società rossonera di comune accordo con il tecnico Amorim ha deciso di trattenere entrambi. Anche per non rimanere spiazzati in caso di infortuni. Dopo due mesi e mezzo però la situazione è abbastanza chiara. Per loro non ci sono grandi possibilità e quindi è normale che nella sessione invernale potrebbero partire per trovare continuità di prestazioni, ma solo con la formula del prestito. Comotto ha giocato solo 18 minuti, Camarda 96. Ed è normale che per farli ulteriormente crescere sia necessario a questo punto valutare un’altra sistemazione almeno per sei mesi.

Sono due giocatori di talento talento e quindi per non sprecarlo hanno bisogno di essere valorizzati per poi tornare alla base con un bagaglio di esperienza in più. Per Comotto qualche club ha già sondato il terreno e magari a breve potrebbe cominciare a fare sul serio. Su di lui infatti sono pronte a muoversi Genoa, Parma e Monza. Per Camarda nell’ultima sessione di mercato si era fatta avanti la Sampdoria poi però i rossoneri avevano deciso di non andare avanti nella trattativa. A gennaio la storia però sarà diversa. Frosinone, Pisa e Monza ci stanno pensando in maniera seria. E quindi ecco che il mercato per lui e Comotto è pronto ad entrare nel vivo.