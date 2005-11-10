Krstovic, la concretezza fa "90". Cosa dicono i numeri tra le punte atalantine?
Filippo Davide Di Santo
Una delle poche certezze di un’Atalanta che deve risalire la china è sicuramente Nikola Krstovic: il centravanti che a Bergamo sta vivendo un “sogno americano” a strisce nerazzurro. La punta è partita bene tra campionato e Conference League (dove ha segnato ieri contro il Kairat), tanto da prendersi non solo il posto da titolare ai danni di Gianluca Scamacca, ma anche a far emergere dei numeri importanti dal punto di vista storica.
La grandezza fa “90”
Nikola Krstovic ad oggi rimane il 6° centravanti straniero per gol realizzati con l’Atalanta anche in Serie A, ma non solo. Infatti l’ex Lecce può vantare di avere la terza media reti a gara (0,37) in tutta la storia della Dea tenendo conto di questo parametro: davanti a lui soltanto Duvan Zapata (0,45) e il famoso svedese Hasse Jeppson (22 gol). Un grande risultato per un grande trascinatore a Bergamo.
Classifica centravanti atalantini stranieri per gol in Serie A
Duvan Zapata (69 gol - media 0,45 reti a partita)
German Denis (56 gol - media 0,37 reti a partita)
Jørgen Leschly (50 gol - media 0,37 reti a partita)
Evair (25 gol - 0,33 reti a partita)
Hasse Jeppson (22 gol - 0,81 reti a partita)
Nikola Krstovic (16 gol - media 0,37 reti a partita)