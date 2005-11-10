Fantacalcio, gli 11 consigliati per la 11ª giornata
Luca Di Leonardo
Questo pomeriggio l'anticipo della 11ª giornata alle 20:45 tra Venezia e Udinese che aprirà la giornata al fantacalcio.
Modulo 3-4-3
Skorupski (Parma-Bologna): ha riacquistato la titolarità tra i felsinei, solo un clean sheet in stagione ma già un rigore parato. Media voto 6, fantamedia 5
Belghali (Torino-Lecce): recupera dall'affaticamento e sarà titolare contro i salentini. 1 gol e 3 assist in 8 presenze. Media voto 6.25, fantamedia 6.88
Gila (Genoa-Milan): ha il compito di mettere in ordine la difesa rossonera. 1 gol in stagione e una sola insufficienza in Serie A. Media voto 6.44, fantamedia 6.75
Njie (Fiorentina-Juventus): sta trovando la fiducia di Vanoli, 2 gol e 2 assist nelle ultime 2 giornate. Media voto 6.22, fantamedia 7.
Calò (Cagliari-Frosinone): è il centrocampista più in forma con 5 gol e 2 assist in 10 presenze. Media voto 6.85, fantamedia 8.55.
Mora (Roma-Lecce): vista l'assenza di Dybala, il portoghese parte dal 1' contro il Sassuolo. 3 gol in 8 presenze. Media voto 6.50, fantamedia 7.63.
Taylor (Napoli-Lazio): equilibratore del centrocampo di Gattuso, 2 gol e 1 assist in 10 presenze. Media voto 6.45, fantamedia 7.05.
Soulè (Roma-Sassuolo): si carica sulle spalle la squadra giallorossa, 3 gol e 3 assist in 10 presenze. Media voto 6.60, fantamedia 7.70.
Krstovic (Monza-Atalanta): il meno peggio dell'Atalanta di questo inizio di stagione. 6 gol 2 assist. Media voto 6.15, fantamedia 8.10.
Douvikas (Inter-Como): momento di forma da top in una difficile sfida. 5 gol in campionato. Media voto 6.30, fantamedia 7.80-