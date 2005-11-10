L'Atalanta rischia di fare anche peggio della Fiorentina della scorsa stagione

Vincere un trofeo. Sarebbe l'idea dell'Atalanta per questa stagione, che sia la Coppa Italia o la Conference League. Detto che la prima sembra anni luce lontana - ma alla fine sono poche partite, anche la Lazio dell'anno scorso è arrivata in finale - nell'altra sarebbe una delle favorite, se non la favorita inizialmente. Invece la sconfitta contro l'Ajax poteva sembrare un incidente di percorso, il pari contro un Kairat Almaty che aveva perso due settimane fa 1-5 contro il Panathinaikos decisamente no.

Preoccupazione per la classifica

Come sempre a Bergamo ci sono due anime differenti e che cercano un comune denominatore. La parte americana, decisamente scontenta di quanto visto fino a ora, più quella italiana, che però ha messo sul piatto tanti soldi sia per l'allenatore, Sarri, che per l'uomo mercato, Giuntoli. Giusto o sbagliato che sia, qualcosa non sta funzionando ed è abbastanza evidente.

Così Monza, nonostante l'idea di andare avanti con l'allenatore almeno fino a Natale, diventa una partita fondamentale. Perché poi ci sarà la sosta e il rischio di essere risucchiati nella lotta retrocessione non è poi così bassa. Anzi, in caso di sconfitta sarà praticamente sicuro: dopo quello che è successo ai viola nella scorsa stagione è difficile pensare che i nerazzurri possano finire nel tritacarne fino alla fine. Non è però poi così scontato.