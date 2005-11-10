Adrian Bernabè, in estate il rischio è quello di salutarlo. Ma Gilardino chiede il rinnovo

In estate Adrian Bernabé era valutato circa 25 milioni dal Parma. Però il feeling con il tecnico Cuesta non è mai scattato, anzi. Perché lo posizionava fuori ruolo e per questo non era esattamente soddisfatto del proprio utilizzo, al netto delle parole di circostanza. "Non è il mio ruolo. Ho facilità di giocare in tante posizioni ma mi metto a disposizione del mister. Da quando sono piccolo sono abituato a giocare in ogni ruolo. Cerco di fare il meglio per la squadra".

In scadenza

Bernabè ora è vicino alla possibilità di salutare a parametro zero. Perché, nonostante le dichiarazioni in cui svela di sentirsi come a casa, è chiaro che possa volere un'altra esperienza dopo le ultime stagioni in Emilia. È anche normale, poiché compirà 26 anni nel prossimo gennaio e già anni fa era seguito dall'Atletico Madrid prima di decidere di rimanere in gialloblù.

Gilardino aveva invece suggerito il possibile prolungamento del suo contratto, anche se non sarà una situazione facile da sbrogliare. "Viene da un'estate particolare, perché ha avuto un intervento chirurgico e credo sia stata una scelta per preservarlo visto che avremo un calendario complicato. Speriamo di incontrare l'agente prima della sosta, per definire il futuro che speriamo sia assieme".