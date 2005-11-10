Il Milan vince a Udine, Cardinale: "Amorim ha gestito bene rotazioni e sostituzioni"

Ieri sera il Milan è tornato a vincere in Serie A, stabilendosi con entrambi i piedi nella zona della classifica del campionato che apre le porte verso la prossima edizione della Champions League.

Le parole di Cardinale

Gerry Cardinale, proprietario del club, ieri sera era presente allo stadio Bluenergy di Udine per assistere al match vinto 2-0 in trasferta dal suo Milan. E al termine del match ha lasciato trapelare alcune dichiarazioni: "La squadra continua a migliorare e ha mostrato grande resilienza dopo la deludente partita in Europa. Abbiamo mantenuto alta l'intensità per tutta la gara; il possesso palla e l'aggressività nel recuperare il pallone dopo averlo perso sono stati aspetti molto positivi. Ruben (Amorim, ndr) ha gestito bene le rotazioni e le sostituzioni. Tutto ciò ci pone in una buona condizione in vista della partita di mercoledì in casa".