Amorim sta con Cardinale: "Al Milan l'obiettivo è lo Scudetto. E non per un anno solo"

Il Milan è davvero ancora in corsa per vincere il campionato di Serie A? Così ha detto stamani il proprietario del club rossonero Gerry Cardinale ai principali quotidiani sportivi e nazionali e l'allenatore Ruben Amorim sembra d'accordo con lui.

La risposta dell'allenatore in sala stampa

Parlando in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l'Inter, dice Amorim: "Per prima cosa, lo Scudetto è sempre l'obiettivo ma bisogna capire che abbiamo perso dei punti e sarà più difficile farcela in questa stagione. Se siamo dentro una competizione, dobbiamo provare a raggiungere il massimo obiettivo comunque. Io da allenatore cerco di far crescere la squadra una partita alla volta. Vogliamo vincere, sì, ma farlo anche per degli anni di fila, non solo in un'occasione. Deve essere questa la base fondante del progetto. Quando sei al Milan devi sapere che l'obiettivo è lo Scudetto, per la partita di domani pensiamo però intanto a non far allargare il gap rispetto al primo posto. L'obiettivo della società è sempre quello di vincere la Serie A ed è anche il nostro".

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