Serie B, gli arbitri della 10ª giornata: Cremonese-Benevento al sig. Marinelli di Tivoli
Claudia Marrone
È attraverso una nota ufficiale che l'AIA rende noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 10ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027, che si giocherà in turno infrasettimanale, tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre.
Di seguito, le designazioni per le 10 gare in programma:
CREMONESE - BENEVENTO
Livio Marinelli di Tivoli
Cortese - Russo
IV Ufficiale: Gianquinto
Var: Marini
Avar: Piccinini
MODENA - MANTOVA
Francesco Fourneau di Roma 1
Ricci - Rinaldi
IV Ufficiale: Poli
Var: Di Paolo
Avar: Cosso
SUDTIROL - CESENA
Davide Di Marco di Ciampino
Garzelli – El Filali
IV Ufficiale: Perenzoni
Var: Rutella
Avar: Massimi
CATANZARO - PADOVA
Niccolò Turrini di Firenze
Biffi - Djurdjevic
IV Ufficiale: Marotta
Var: Guia
Avar: Baroni
SAMPDORIA – VIRTUS ENTELLA
Andrea Calzavara di Varese
Cavallina - Tempesti
IV Ufficiale: Galipò
Var: Gariglio
Avar: Maggioni
AREZZO - ASCOLI
Mattia Drigo di Portogruaro
Calaianni - Santarossa
IV Ufficiale: J.L. Sacchi
Var: Santoro (on site Stadio Città di Arezzo)
Avar: Di Vuolo (on site Stadio Città di Arezzo)
AVELLINO - PISA
Kevin Bonacina di Bergamo
Regattieri - Giuggioli
IV Ufficiale: Perri
Var: Camplone
Avar: Di Paolo
EMPOLI – JUVE STABIA
Dario Madonia di Palermo
Monaco - Lauri
IV Ufficiale: Rapuano
Var: Piccinini
Avar: Paterna
HELLAS VERONA - CARRARESE
Paride Tremolada di Monza
Scarpa – Della Mea
IV Ufficiale: Galiffi
Var: Massimi
Avar: Prontera
PALERMO - VICENZA
Alberto Ruben Arena di Torre del Greco
Politi - Belsanti
IV Ufficiale: Allegretta
Var: Baroni
Avar: Mazzoleni