Chivu: "Se l'Inter non vince il derby da 6-7 partite, qualche domanda ce la dobbiamo fare"

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, insegue domani la prima vittoria da tecnico nel derby con il Milan: “Non dobbiamo pensare a cosa abbiamo fatto nell’ultimo anno o nell’inizio di stagione, dobbiamo essere la nostra miglior versione, aggiungendo qualcosina rispetto a quanto fatto finora - ha detto in conferenza stampa -. Se sono 6-7 partite che l’Inter non riesce a vincere il derby, una domanda ce la si deve porre: non vuol dire che i ragazzi non si sono impegnati. Ma che in queste gare gli episodi, penso all’anno scorso alla gara di andata, gli episodi sono andati a loro favore e l’abbiamo persa.

Bisogna avere consapevolezza che dobbiamo fare qualche sacrificio in più: gli altri non regalano nulla alle squadra di un certo livello. Bisogna fare qualcosina in più”.

Il discorso si è poi spostato su Marcus Thuram, spremuto anche per l’assenza di Lautaro Martinez in attacco “Ma Thuram sta bene, non ha alcun deficit di energia. Un giocatore, quando diventa determinante e centrale nel contesto della propria squadra, le energie le trova sempre”.