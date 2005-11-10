Musah: "Loftus-Cheek peggior compagno di stanza. Gila perde tutto, regalategli degli AirTag"

Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di CBS Sports Golazo in vista del derby con l'Inter di domani. Tra le varie dichiarazioni, l'americano si è soffermato anche su alcuni compagni di squadra e retroscena che li riguardano.

Musah scherza sui compagni rossoneri

Su Luka Modric: "Cerco di godermi il momento e il tempo che posso trascorrere con lui. Non saranno molti anni, quindi apprezzo davvero ogni istante passato insieme a centrocampo. In passato, quando giocava nel Real Madrid, ero riuscito a farmi dare una maglia. Il mondo del calcio è davvero piccolo, ora ci ritroviamo a giocare insieme, fianco a fianco a centrocampo. È qualcosa di irreale. È fantastico condividere lo spogliatoio con lui, stare in campo con lui, sto imparando tantissime cose in campo anche solo guardandolo. Qualche volta parliamo spagnolo, lui parla bene inglese e spagnolo".

Sul compagno che ha più futuro come allenatore: "Matteo Gabbia, è veramente attento alla tattica".

Sulla persona con maggiori probabilità di diventare un influencer sui social media: "Avrei detto Rafa ma ora dico Diego Moreira".

Sul compagno peggiore con il quale stare in camera: "Dico Loftus-Cheek".

Su chi è quello che più facilmente perde uno dei tre oggetti fondamentali: telefono, portafoglio o chiavi: "Mario Gila perde sempre un sacco di cose, per esempio in aereo. Sì, decisamente lui. Gli servirebbero quegli aggeggi della Apple, come si chiamano? Gli AirTag. Sì, bisogna regalargli degli AirTag per Natale".

Su chi riuscirebbe a sopravvivere più a lungo su un'isola deserta: "Direi io, mi piace! Sono molto ingegnoso sai?".