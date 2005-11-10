Torino, Abate: "A Frosinone sarà molto difficile. Tanti gol subiti? 4-5 sono per errori banali"

14.15 - Ignazio Abate presenta Frosinone-Torino, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A in programma domenica alle 15 allo Stirpe. Il tecnico granata incontrerà i giornalisti nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com. L'inizio della conferenza è previsto per le 14.30.

Ore 14.33 - Comincia la conferenza stampa di Abate

Ha dormito martedì sera?

"No, dormo poco..."

Come mai il Toro si trova meglio in trasferta che in casa?

"In base al nostro percorso di crescita, in casa abbiamo trovato squadre forti e all'inizio non eravamo quelli che siamo oggi. Abbiamo fatto anche in casa prestazioni di livello, pure con l'Udinese non si è visto un Toro bellissimo nel gioco ma con grande unità e spirito vincendo una gara difficile. Stiamo crescendo, ci prepariamo per domenica che sarà dura"

Come si affronta il Frosinone?

"Con umiltà. I numeri dicono che giocano un grande calcio, è un gruppo che gioca insieme da anni e Alvini sta facendo un lavoro importantissimo. Chi li affronta sa a cosa va incontro. Sarà complicata, ma vogliamo renderla complicata anche a loro. Ci sarà da soffrire, ma abbiamo l'ambizione di farli soffrire"

Come vi difenderete?

"Non diamo vantaggi agli avversari, vediamo. Bisogna leggere i momenti della gara, in 90 minuti non puoi fare un'unica cosa"

14 gol subiti: cosa si può modificare?

"Dobbiamo liftare ben poco, la squadra mi dà sensazione di solidità. Stiamo crescendo, se pensiamo ai gol subiti 4-5 su 14 sono arrivati da errori individuali banali. Senza quei gol, saremmo stati in linea. Siamo organizzati, ma possiamo alzare l'asticella dal punto di vista mentale per diminuire gli errori"

Come giudica Perri?

"Sta crescendo, è arrivato che veniva da un infortunio. A uno straniero va dato tempo per adattarsi, mi aspetto che continui a crescere insieme al gruppo"

Cosa si porta dalle sfide con Alvini della scorsa stagione?

"Il risultato passerà da una grande fase difensiva e dalla voglia di proporre. Loro sono votati all'attacco, ci saranno tante transizione e dovremo difendere in modo egregio. Dovremo interpretare il gioco in vari modi. Loro ti costringono a spostarti da un lato, hanno tante armi e hanno ritmi: li conosciamo, dovremo metterci qualità e voglia di fare risultato. Abbiamo tante qualità, ma vanno dimostrate con l'atteggiamento giusto"

A che punto siete del percorso?

"A livello di percentuale non so, dobbiamo crescere. Abbiamo margini in tutte le fasi, anche nelle connessioni tra giocatori. Margine ce n'è, ma non guardiamo la classifica e non possiamo specchiarci. In montagna non ti fai abbagliare dal panorama, ma guardi a dove metti i piedi"

Tra Simeone e Adams c'è qualcuno che deve rifiatare? E sarà il momento di Pellegri?

"E' la quarta gara in 12 giorni, domani valuterò in base al recupero. Chi scenderà in campo, farà un'ottima gara. Tutti hanno la mia fiducia e lo percepiscono, i cambi entrano sempre con l'atteggiamento giusto. Non do contentini, arriverà il momento di tutti. Pellegri? Sta crescendo di condizione, lo vedremo in campo dopo la sosta. Adams o Simeone? Vediamo i test di recupero di domani"

Senza Cacciamani, a sinistra Patterson è in vantaggio su Aboukhlal?

"Vedremo, abbiamo varie opzioni. Può anche giocare Belghali a sinistra, ho valide alternative. E' un pensiero anche chi deve subentrare"

Quanto c'è del Toro nella convocazione di Perri con il Brasile?

"Il merito è solo suo, non prendo meriti. Le critiche vanno accettate e servono spalle larghe per fare questo lavoro in certe piazze. Sono contento per la convocazione"

Come sta Ilkhan?

"Prima del Como si è allenato solo alla vigilia, ora si sta allenando alla grande. Ha minutaggio, è un ragazzo che sta crescendo e sono felice di lui"