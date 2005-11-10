Amorim prova a dare la scossa al Milan: la squadra rientra dagli spogliatoi con 3 cambi
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 19:55Serie A
autore Gaetano Mocciaro
05.11.2026 19:55Serie A
Un primo tempo troppo brutto per essere vero, Amorim stravolge la squadra nell'intervallo. Fuori Cisse nel giorno della convocazione in Nazionale
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Primo tempo troppo spento del Milan, Ruben Amorim prova a riaccendere la squadra inserendo a inizio ripresa Christian Pulisic, Diego Moreira e Mario Gila. Escono Alphadjo Cisse (nel giorno della sua prima convocazione in Nazionale maggiore), Sankhoun Diawara e Yunus Musah.
Un film già visto ne Milan amoriniano: anche contro la Lazio in campionato, dopo un primo tempo inguardabile, ci furono tre cambi all'intervallo.
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