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Amorim prova a dare la scossa al Milan: la squadra rientra dagli spogliatoi con 3 cambi

Gaetano Mocciaro
autore
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 19:55Serie A
05.11.2026 19:55Serie A
Fonti preferite
Un primo tempo troppo brutto per essere vero, Amorim stravolge la squadra nell'intervallo. Fuori Cisse nel giorno della convocazione in Nazionale
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Primo tempo troppo spento del Milan, Ruben Amorim prova a riaccendere la squadra inserendo a inizio ripresa Christian Pulisic, Diego Moreira e Mario Gila. Escono Alphadjo Cisse (nel giorno della sua prima convocazione in Nazionale maggiore), Sankhoun Diawara e Yunus Musah.

Un film già visto ne Milan amoriniano: anche contro la Lazio in campionato, dopo un primo tempo inguardabile, ci furono tre cambi all'intervallo.

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