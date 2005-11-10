Con la giornata di domenica, si è chiusa la 7ª giornata del campionato di Serie A Women, che ha visto il Napoli Women di Alessandro Spugna conquistare un punto prezioso contro il Milan, che pregustava già una vittoria contro la formazione campana, salvata però - quando il cronometro segnava il minuto 84 - da Michela Giordano, al suo terzo gol stagionale.

Elemento simbolo del Napoli.

Cuneese classe 2002, Giordano ha alle spalle importanti esperienze non solo con la squadra della sua città natale, ma anche con la Juventus - con la quale ha vinto i suoi primi trofei a livello giovanile (Viareggio Women's Cup ed scudetto Under 17) - e con la Sampdoria, dove, con più gare sulle spalle, si conferma decisiva per la salvezza delle blucerchiate nella stagione 2021/2022: suo, infatti, l'assist per il gol vittoria nell'ultima giornata dell'allora Poule Salvezza. Ma la vera svolta arriva forse nell'estate 2024, con il passaggio a titolo definitivo al Napoli, del quale è sempre più leader. Duttile elemento che sa giocare bene con entrambi i piedi, può essere impiegata sia come mezz’ala che come terzino, grazie alla sua propensione per la costruzione del gioco e gli ottimi inserimenti nella manovra di gioco, che non la distolgono però dal sempre preciso posizionamento difensivo. Caratteristiche che per le partenopee stanno facendo la differenza, e che hanno colpito anche il Ct della Nazionale Soncin. Non solo. Le sue prestazioni, impreziosite da tre reti in sette presenze, tre nomination e una presenza nella TOP 11 della Serie A Women, oltre al riconoscimento di MVP conquistato proprio nella sfida al Milan, non sono passate inosservate: il rendimento di Giordano ha infatti attirato l’attenzione dei principali top club italiani, della Premier League e della massima serie francese.

La prima convocazione in nazionale maggiore: il preludio di un qualcosa di sempre più...azzurro?

La sua prima convocazione con la nazionale maggiore è arrivata lo scorso 5 ottobre per il primo turno dei playoff delle qualificazioni al Mondiale 2027, ma alle spalle ha tutta la trafila delle nazionali giovanili, con l'Under 23 che è stata il primo vero spartiacque per il cammino azzurro. Sarà ora importante confermarsi anche con la squadra di Soncin, e le premesse non mancano. Il Ct difficilmente potrà ignorare il miglior terzino - statistiche alla mano - dei TOP 5 campionati europei.