"È una partita importante, ma non più di quella contro l'Inter. Arriviamo a questo appuntamento in un buon momento e credo che nelle ultime settimane la squadra abbia fatto un passo avanti. Le ragazze hanno meritato di arrivare alla penultima giornata della League Phase con la possibilità di qualificarsi, dopo un percorso che non è stato semplice". Il tecnico della Juventus Isaac Guerrero parla così alla viglia della sfida contro l'OH Leuven di domani che potrebbe permettere alle bianconere di mettere un ulteriore tassello verso il passaggio del turno.

Sulla forza della squadra belga

L'allenatore spagnolo poi si sofferma sull'avversario di turno: "Affrontiamo una squadra che ha conquistato con merito il titolo nazionale in Belgio e la qualificazione alla Champions League. - prosegue Guerrero ai canali ufficiali del club - L'OH Leuven ha dimostrato il proprio valore anche pareggiando contro la Roma: è una formazione verticale, con giocatrici veloci in attacco, capace di mettere in difficoltà le avversarie. Non dobbiamo considerarla inferiore alle altre squadre che abbiamo affrontato".

Sul momento di crescita della squadra

Infine Guerrero da un bilancio delle ultime settimane sottolineando la crescita della squadra: "Il nostro piano A è quello che alleniamo ogni giorno e che cerchiamo sempre di mettere in pratica, anche se non sempre riusciamo a farlo al cento per cento. Abbiamo attraversato un periodo complicato, nel quale abbiamo dovuto riorganizzarci e ritrovare la nostra identità. Nelle ultime partite ho visto segnali positivi: vogliamo essere una squadra che mantiene il possesso del pallone, che cerca di recuperarlo il prima possibile e che gioca con energia. Anche contro l'Inter abbiamo dimostrato di essere sulla strada giusta. Tutte le giocatrici sono a disposizione e prenderemo le decisioni su chi scenderà in campo dopo le ultime valutazioni. Sono contento del livello della rosa e della professionalità delle ragazze, è importante chi inizia la partita ma lo è allo stesso modo anche chi la finisce, e questo dimostra la forza del gruppo».