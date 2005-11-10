Catanzaro-Palermo, designato Feliciani: per i rosanero riaffiora l'incubo degli scorsi playoffTMW
Luca Bargellini
Sarà Ermanno Feliciani, arbitro della sezione di Teramo, a dirigere Catanzaro-Palermo, gara valida per la 12ª giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 21 novembre alle ore 17.15 allo stadio Ceravolo. Una designazione che riporta alla memoria dei rosanero un precedente particolarmente amaro, proprio contro la formazione calabrese.
Feliciani, infatti, era il direttore di gara della semifinale d'andata dei playoff della scorsa stagione, quando il Palermo di Filippo Inzaghi uscì sconfitto per 3-0 sul campo del Catanzaro. Una battuta d'arresto pesante, che compromise seriamente le possibilità dei siciliani di raggiungere la finale e che rappresenta ancora una ferita per l'ambiente rosanero.
Un bilancio comunque favorevole ai rosanero
Non si tratta, peraltro, dell'unico Catanzaro-Palermo diretto dal fischietto di Teramo. Nella stagione 2024/25, in occasione della gara di campionato, Feliciani aveva arbitrato anche il successo per 1-3 dei siciliani, allora guidati da Alessio Dionisi. Il bilancio complessivo del Palermo con lui resta dunque positivo: sette precedenti, con tre vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, proprio quella della semifinale playoff dello scorso maggio.
Questa la designazione arbitrale completa
Catanzaro-Palermo
Direttore di gara: Feliciani
Assistenti: Di Giacinto-Galimberti
IV° Ufficiale: Allegretta
VAR: Piccinini
AVAR: Gariglio