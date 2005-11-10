Il primo gol con la maglia del Pescara arriva nel momento giusto e Roberto Inglese non nasconde la propria soddisfazione dopo il 3-1 rifilato alla Sambenedettese. L'attaccante, protagonista del successo degli abruzzesi, ha analizzato la prestazione della squadra, evidenziando i segnali di crescita mostrati nell'arco della gara.

Il miglior primo tempo della stagione

Intervenuto ai canali ufficiali del club, Inglese ha elogiato l'approccio della formazione biancazzurra: "Siamo partiti molto forte, disputando forse il miglior primo tempo della stagione". Poi la gioia personale per il primo centro in campionato: "Ci tenevo a sbloccarmi. Segnare è sempre bello, ma farlo per la prima volta con questa maglia ha un valore ancora più speciale".

L'attaccante ha poi spiegato come il percorso di crescita richieda pazienza: "Nel calcio, come nella vita, serve tempo per capire il nostro valore. Dal punto di vista offensivo abbiamo creato tante occasioni importanti".

Fiducia nel percorso

Inglese ha invitato l'ambiente a continuare a credere nel lavoro svolto dallo staff tecnico: "Nessuno ha la bacchetta magica e, a volte, bisogna sperimentare. La strada che stiamo seguendo, però, ci sta dando risultati". Infine lo sguardo è rivolto al prosieguo della stagione: "A Grosseto abbiamo disputato una grande partita e dobbiamo ritrovare il piacere e la bellezza di giocare insieme. La qualità non ci manca e solo continuando così potremo disputare un grande campionato".