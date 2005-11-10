Nel corso della lunga intervista concessa al Messaggero e distribuita nell'edizione di oggi del quotidiano, il centrocampista Giacomo Calò del Frosinone ha anche rivelato un curioso retroscena che riguarda se stesso e le potenziali idee da mettere in pratica per la fine della carriera da calciatore.

Perché ha iniziato il corso

Di fronte a un'osservazione sul perché abbia già frequentato il corso da direttore sportivo nonostante abbia ancora 29 anni e diverse stagioni in teoria davanti a sé, ha così risposto Calò: "Solo per curiosità. Volevo farlo da tempo, è un ruolo che mi affascina, non facile e di responsabilità. Non è detto comunque che un domani voglia fare quello".

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