Calò studia da DS: "Del Frosinone prenderei Kvernadze. Faticava più in Serie B che in A"
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Dimitri Conti
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18.11.2026 14:15Serie A
Il centrocampista, nel corso dell'intervista che ha rilasciato a Il Messaggero, ha anche spiegato perché stia frequentando il corso.
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Nel corso della lunga intervista concessa al Messaggero e distribuita nell'edizione di oggi del quotidiano, il centrocampista Giacomo Calò del Frosinone ha anche rivelato un curioso retroscena che riguarda se stesso e le potenziali idee da mettere in pratica per la fine della carriera da calciatore.
Perché ha iniziato il corso
Di fronte a un'osservazione sul perché abbia già frequentato il corso da direttore sportivo nonostante abbia ancora 29 anni e diverse stagioni in teoria davanti a sé, ha così risposto Calò: "Solo per curiosità. Volevo farlo da tempo, è un ruolo che mi affascina, non facile e di responsabilità. Non è detto comunque che un domani voglia fare quello".
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