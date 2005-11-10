Riprende la Serie A con la Lazio capolista a sorpresa, inseguita da Inter e Roma. I nerazzurri rimangono i favoriti, e il tecnico Cristian Chivu ammette che per lo Scudetto la sua squadra, campione d'Italia in carica, non deve temere nessuno. E' giusto o è un rischio pensarla in questo modo? Ecco cosa hanno detto gli opinionisti della radio di Tuttomercatoweb.com.

Stefano Impallomeni: "L'ho ascoltato Chivu, ha detto che si lavora per tutti i fronti. Rispettare sì, ma perchè temere? Per me non è una dichiarazione presuntuosa".

Andrea Piervincenzi: "L'Inter è più forte ma deve fare l'Inter, perché la Roma sarà difficile togliersela di torno. Deve temerla tanto".

Christian Recalcati: "La Roma è sicuramente attrezzata per lottare fino alla fine, ma l'Inter ha chiaramente qualcosa in più e al massimo deve temere sé stessa. I giallorossi hanno fatto un mercato senza vendere i giocatori principali, per qualcuno è una macchina da guerra, ma nello scontro diretto non ho visto una vittoria schiacciante della Roma. I nerazzurri ovviamente non hanno già vinto lo scudetto, ma rimangono i favoriti".

Paolo Pacchioni: "Non è presuntuoso, è che devono sicuramente meritarsi loro sul campo lo Scudetto. La Roma sicuramente è l'avversaria principale, credo che l'Inter debba guardare con attenzione la Roma e temere se stessa. Non deve avere l'approccio visto ad inizio stagione, dove si ritiene di essere destinata a vincere per diritto acquisito. Altrimenti perdi come nel derby. Se gioca come col Como, torna ad essere la vera favorita".

Ricky Buscaglia: "Il senso è rispetto per tutti ma paura di nessuno alla fine. Se siamo a infastidire di più l'Inter, io dico che deve stare attenta alla Roma. Bisogna capire quanto durerà il cammino in Champions, che conterà molto. Alla fine i giochi si fanno in primavera e la Champions sarà determinante, ma c'è una sola squadra da battere ed è l'Inter".

Giuseppe Pancaro: "Ero a San Siro a vedere Inter-Como e l'Inter è nettamente la squadra più forte del campionato. Se l'Inter fa l'Inter, non può nessuno stargli dietro. Ha fuori Lautaro e in panchina 6-7 giocatori di livello internazionale. Se l'Inter fa l'Inter, fa un campionato a parte".

Paolo Marcello: "La presunzione non aiuta ovviamente, serve rispetto. La presunzione carica anche gli altri. L'Inter è la vera avversaria di se stessa, ma se c'è un'avversaria da temere, quella è la Roma".

Gigi Cagni: "La Roma non ha la rosa lunga che ha l'Inter. Si ferma Lautaro, ecco che c'è Pio Esposito, la Roma se si ferma Malen che succede? C'è Castro, ma non so quanto possa sopperire. Non hanno però Lautaro, Pio Esposito, Thuram e Bonny davanti. L'Inter ha 25 giocatori di livello e diversi di personalità. Qualcosa manca dietro in personalità all'Inter, però è la più forte".

Sauro Fattori: "In Italia è troppo più forte, gli Scudetti li ha persi lei negli anni scorsi. L'Inter è sempre forte, nonostante gli infortuni.

Riccardo Maspero: "Deve temere solo se stessa e la continuità di risultati che deve fare. C'è la Roma ora che può dargli fastidio, e il Como anche".