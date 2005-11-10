Un prestigioso riconoscimento per il lavoro svolto e per i risultati raggiunti alla guida della Ternana Women. Isabella Cardone, Direttore Generale e Sportivo del club rossoverde, è stata premiata come Miglior Dirigente Sportivo della Serie A Women della scorsa stagione nel corso della XV edizione del Gran Galà del Calcio – Italian Football Awards, andata in scena ad Arezzo.

La manifestazione, ideata e prodotta dal giornalista Donato Alfani, rappresenta un appuntamento di riferimento per il calcio italiano e riunisce ogni anno protagonisti, società sportive, istituzioni, partner, media e professionisti del settore. I riconoscimenti, assegnati sulla base delle preferenze espresse da una giuria tecnica composta da giornalisti sportivi, celebrano le figure e le realtà che si sono maggiormente distinte nelle principali competizioni nazionali.

Le parole di Cardone dal palco

Un premio che Cardone ha voluto condividere con la società, con le calciatrici e con tutte le persone che hanno contribuito alla crescita del progetto rossoverde: Ringrazio anche a nome del mio club per questo premio. Senza una società che crede nelle idee e nelle opportunità che il mondo del calcio femminile può determinare probabilmente io non sarei qui. Il merito va alla visione di una società che crede nel calcio giocato dalle donne che possa dare delle opportunità ai club. Un grazie va alle mie ragazze, senza di loro, senza i successi e i traguardi che abbiamo ottenuto in questi quattro anni non sarei qui. Siamo una società giovane che ha creduto che questo movimento possa crescere e regalare grandi opportunità".