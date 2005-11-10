In Italia una delle squadre che ha maggiormente utilizzato il modello Moneyball è stato il Milan con l'avvento di RedBird. Utilizzo dei dati per individuare giocatori, anche senza nomi altisonanti, con statistiche di primo livello e potenzialità crescenti nel tempo. Un esempio positivo riguarda uno dei migliori colpi degli ultimi anni in Serie A: Tijjani Reijnders fu acquistato dall'AZ Alkmaar per 20 milioni di euro, prima di essere ceduto a quasi 80.

Non solo successi

La società rossonera ha utilizzato lo stesso modello anche per altri giocatori che non hanno reso secondo le aspettative dell'algoritmo. Due esempi su tutti, Noah Okafor ed Emerson Royal. Una spiegazione evidente di come dati, numeri e AI possano dare una mano a scovare il talento sottovalutato, ma pure di come il fattore umano e la valutazione di campo restino parametri decisivi.

Le altre società

La Juventus ha introdotto l'utilizzo dei dati con Comolli (ma ne parleremo in separata sede). Il Venezia ha costruito buona parte delle sue rose degli ultimi anni con questi modelli, Tessmann e Busio sono due esempi, ma pure il Parma ne ha fatto ampio uso. Zion Suzuki è probabilmente l'esempio migliore di questo utilizzo, col giapponese che fu scovato nel Sint-Truiden prima di essere ceduto a suon di milioni l'estate scorsa all'Aston Villa.

L'approfondimento di TMW

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