L'Atalanta cerca nuove idee per risollevarsi dal cammino a corrente alternata che ne sta caratterizzando questa stagione, e valuta anche di affidarsi al calciomercato. Un occhio di riguardo da parte della dirigenza della Dea, per esempio, va in direzione di Vasilije Adzic, centrocampista offensivo montenegrino classe 2006 che in estate ha lasciato la Juventus per trasferirsi al Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Giuntoli lo ha portato in Italia

Così scrive l'edizione di oggi de L'Eco di Bergamo, che ricorda anche il motivo per cui il DS nerazzurro Cristiano Giuntoli stia seguendo con tanta attenzione le evoluzioni di Adzic: è stato proprio lui, nell'estate del 2024, a portarlo a giocare in Serie A acquistandolo alla Juventus a fronte di una spesa da 7,2 milioni di euro.

L'Atalanta aspetterà l'estate

C'è però anche una specifica di rilievo che viene posta in essere, quella secondo cui l'Atalanta non avrebbe intenzione di muoversi su Adzic prima dell'estate, considerando anche la speciale formula del trasferimento: il Sassuolo, infatti, può riscattarlo per 12 milioni di euro entro la fine della stagione, con la Juventus che ha a sua volta il controriscatto, fissato a 13,7 milioni di euro. Per questo riuscire a mettersi in mezzo sarebbe complicato a prescindere.