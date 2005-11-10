Il mercato di gennaio, il valzer di panchine e il peso del salary cap: il procuratore Danilo Caravello ha fatto il punto sulla Serie C ai microfoni della radio ufficiale di TuttoMercatoWeb.com. Tra i temi anche l’operazione Ronaldinho in occasione di Ravenna-Forlì e le ambizioni del Potenza, protagonista inatteso ai vertici del proprio girone.

Che giudizio dà all’operazione Ronaldinho del Ravenna in occasione del derby con il Forlì? L’iniziativa di marketing ha avuto risonanza internazionale, ma è stata criticata per il momento della stagione in cui è arrivata.

“È stata un’operazione di marketing straordinaria per il Ravenna. La proprietà, che ha una visione internazionale, ha voluto promuovere il brand della società oltre i confini della Romagna, facendo parlare della città e della squadra non solo il giorno della partita, ma anche nel periodo precedente. Da questo punto di vista il successo è stato garantito. Sul piano calcistico, invece, eravamo nel pieno della stagione, con una squadra impegnata in un campionato importante, un derby da affrontare e un gruppo di lavoro da rispettare. All’inizio anch’io facevo parte di chi riteneva più opportuno programmare un’iniziativa simile a inizio o a fine stagione. Alla fine, però, è andato tutto bene: il Ravenna ha dimostrato la propria superiorità nel derby, l’operazione ha avuto un successo enorme e la classifica non ne ha risentito. Per una volta credo si possa guardare il lato positivo della vicenda a 360 gradi. Non ricordo che in passato si sia mai parlato così tanto della Serie C in giro per il mondo. È un punto a favore del campionato e magari la Lega Pro avrà conquistato anche qualche nuovo appassionato”.

Si avvicina la sessione invernale e diversi ds di Serie C hanno già parlato di possibili interventi. Anche le squadre di vertice stanno programmando gennaio?

“Il mercato invernale è una sessione particolare, più breve e compressa, in cui bisogna essere concreti, concisi e decisi. A me piace molto, anche perché penso che pure quello estivo dovrebbe essere più corto e chiudersi insieme all’inizio dei campionati. Una volta partita la stagione, società e direttori sportivi hanno di solito le idee abbastanza chiare su obiettivi e caratteristiche dei giocatori da inserire. Naturalmente infortuni o imprevisti possono imporre un cambio di strategia. Tornando alla Serie C, una squadra come il Potenza, inaspettatamente ai vertici di un girone molto complicato e competitivo, può legittimamente pensare di alimentare il proprio sogno. Ha costruito un percorso importante e può valutare due o tre innesti per consolidare quanto fatto finora. Negli altri gironi, invece, le squadre in testa sono più o meno quelle preventivabili: anche loro potranno intervenire con uno o due elementi mirati, in base alle necessità. Discorso diverso per chi deve inseguire o lottare per la salvezza, dove gli interventi diventano spesso indispensabili. Società e allenatori si stanno già confrontando per individuare i ruoli da rinforzare, con una lista di obiettivi principali e di alternative. Bisogna arrivare a dicembre con le idee chiare, per capire quali giocatori possono muoversi e a quali condizioni”.

In Serie C ci sono stati più di venti cambi di allenatore in tre mesi dall’inizio della stagione. Che segnale è per il sistema?

“È il segnale che la parola progetto, soprattutto in Serie C, finisce troppo spesso per perdere significato. In estate sembra tutto bello: si parla di programmi, di giovani, di minutaggio, di percorsi da sviluppare e di obiettivi da raggiungere. Poi, quando i risultati non arrivano, si tende a cambiare tutto. È un nostro malcostume: a mercato chiuso, la prima cosa che si può modificare è l’allenatore. Quando arrivano le sconfitte e si comincia a temere un campionato diverso da quello preventivato, magari a lottare per non retrocedere, si cerca di salvare il salvabile. Così, però, si vanifica quanto programmato in estate. Non sono sempre d’accordo con questa modalità, ma spesso il cambio dell’allenatore è la prima soluzione, anche perché in quel momento il mercato è chiuso. Quando si riapre la possibilità di intervenire sulla rosa, si prova eventualmente a cambiare anche il gruppo di calciatori che non sta funzionando”.

Che ruolo ha il mercato degli svincolati, soprattutto dopo un cambio in panchina o in presenza di infortuni?

“Il mercato degli svincolati è sempre un’arma a doppio taglio. Le modifiche regolamentari degli ultimi tempi hanno ampliato le possibilità, anche se restano limiti e vincoli legati agli slot disponibili. Quando si cambia allenatore o ci sono infortuni gravi, può diventare necessario intervenire. In Serie C si lavora spesso con organici di 23-24 giocatori, con due portieri e poche alternative: se viene meno un elemento importante, bisogna correre ai ripari. Sarei molto più favorevole a un sistema simile a quello di Serie A e Serie B, con una lista di 16-18 calciatori Over e tutti gli Under individuati solo in base all’età. Non condivido alcune delle attuali distinzioni regolamentari sui giovani e sul loro inserimento nelle liste. Un calciatore dovrebbe essere Under in base alla propria età, senza complicazioni legate alla posizione contrattuale o ai criteri di utilizzo: per me un Under dovrebbe essere tale in Serie A, in Serie B e in Serie C. Non capisco la necessità di introdurre differenze e meccanismi che complicano la gestione delle rose. È una stortura regolamentare che faccio fatica a condividere”.

Da questa stagione la Serie C ha introdotto a pieno regime il salary cap, con limiti per le società e per i contratti dei singoli calciatori. Inciderà anche sul mercato di gennaio?

“Confermo quanto detto da diversi dirigenti e direttori sportivi. Al di là dell’impatto iniziale, che aveva un po’ spaventato noi operatori del settore, il salary cap non ha creato particolari difficoltà alle società abituate a lavorare con equilibrio. Direi che il 70-80% dei club di Serie C si è già abituato a operare con questi paletti economici. Le grandi piazze e le società con proprietà importanti possono invece contare su ricavi più elevati e su una maggiore capacità di movimento. A gennaio, però, potremmo assistere a una situazione già vista in altre stagioni. In estate alcune società partono con il freno a mano tirato: contengono le spese, investono sui giovani, costruiscono rose senza eccedere. Poi, quando il campionato entra nella fase decisiva e ci si trova in difficoltà, può subentrare la necessità di spendere molto di più. Questo potrebbe accadere anche al di là del salary cap. Davanti a un obiettivo da raggiungere, che sia la promozione o la salvezza, può arrivare la paura di non farcela. A quel punto alcuni presidenti potrebbero essere costretti a intervenire economicamente, arrivando persino a spendere il doppio rispetto a quanto investito sul mercato estivo. Non è detto, però, che spendere di più garantisca l’obiettivo. Mi auguro che le società che hanno sempre lavorato con equilibrio continuino a farlo. È importante scegliere con la massima ponderazione: siamo stanchi di vedere club che poi faticano a rispettare gli impegni economici. A volte è più corretto prendere due giocatori in meno e salvaguardare un progetto, piuttosto che inserirne due in più che rischiano di rivelarsi inutili. La cosa fondamentale è fare calcio senza farsi condizionare troppo da emozioni e aspettative della piazza, che spesso portano a decisioni sbagliate. Si rischia così di non raggiungere comunque l’obiettivo, spendendo anche molto di più”.