Dopo quattordici giornate il Potenza guida la classifica di Serie C con nove punti di vantaggio sul Bari e il direttore sportivo Giuseppe Di Bari prova a spiegare il segreto di una stagione che sta sorprendendo tutti. In un’intervista rilasciata a Tuttosport, il dirigente riassume il tutto in una parola: “Leggerezza”. Il club, che ha già conquistato la Coppa Italia di Serie C, non nasconde l’ambizione ma conserva l’umiltà di chi vuole dare fastidio alle grandi. Per Di Bari è “un sogno, come per tanti potentini”.

Dagli obiettivi di partenza al primato

Alla vigilia nessuno parlava apertamente di promozione, e il ds non fa finta di niente: “Sarei ipocrita se dicessi di sì”. L’idea era un’altra: “Volevamo dare fastidio alle grandi”. Ora che il Potenza è davanti a tutti, la linea resta prudente: “Il vantaggio è importante, ma esistono il campionato d’andata e quello di ritorno. Dobbiamo dare continuità”.

Tisci, i giovani e il valore del gruppo

Sulla scelta dell’allenatore Ivan Tisci, Di Bari spiega: “Da ex compagno ne conoscevo il carattere”. Tra i protagonisti della stagione, oltre a Petrungaro e Selleri, il ds cita “i giovani De Marco e Bando, sostenuti da elementi esperti come Kirwan, Loiacono, Castorani, Luca Russo e D’Auria”. Poi la sintesi: “Ma la nostra forza è il gruppo”. Sul clima nello spogliatoio, aggiunge: “Si sta creando una magia, dobbiamo continuare a viverla con questo spirito”.

Le rivali e il mercato di gennaio

Quanto alle concorrenti per la vittoria del campionato, Di Bari indica “Tutte, Bari, Salernitana, Catania e Casertana. Occhio anche alle outsider, ognuno però guarda in casa propria”. Spazio anche alla linea societaria, improntata alla sostenibilità con il presidente Macchia, e a un possibile ritocco in finestra invernale: “L’attenzione del presidente nasce anche dai problemi della Serie C. Se a gennaio servisse, chiederei un intervento che possa aiutarci a continuare a sognare”.

Il ds, infine, rivendica il lavoro svolto con la proprietà: “Una proprietà seria e ambiziosa, che mi lascia svolgere il mio lavoro nel rispetto dei ruoli”.