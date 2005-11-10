Daniele Orsato è un "allenatore" che sa come gestire al meglio la sua squadra. E sa anche come proteggere i suoi arbitri. In questo senso è da elogiare la scelta del designatore di riproporre in Serie A Maria Sole Ferrieri Caputi. L'arbitro livornese è finita sotto processo il 1 novembre scorso per aver prima assegnato e poi revocato un rigore in Como-Venezia . Ferrieri Caputi fu invitata dall'addetto al Var Cossu a rivedere l'azione al video. Un suggerimento sbagliato visto che la decisione dell'arbitro era stata corretta. E sbagliata è stata anche la scelta di Mario Sole di fare un passo indietro e non riconoscere la massima punizione alla squadra veneta.

STAVOLTA AL VAR CI SARA' MARINI

Ferrieri Caputi dirigerà domenica Sassuolo-Genoa. Una sfida delicata in chiave lotta per la salvezza. Insomma, la decisione di Orsato è un grande atto di fiducia. Stavolta al Var ci sarà Marini e all'avatar ci sarà una figura esperta come Aureliano. La fiducia dei suoi dirigenti dovrebbe dare una grande spinta a Ferrieri Caputi. All'arbitro livornese si chiede di dimostrare personalità oltre, naturalmente, doti tecniche adeguate a questo livello di campionato.

ESORDI' PROPRIO CON IL SASSUOLO

Ricordiamo che Mario Sole Ferrieri Caputi ha debuttato in Serie A proprio a Reggio Emilia dirigendo una gara del Sassuolo nell'ottobre del 2022. In quel caso l'avversaria era la Salernitana. Un ritorno alle origini per un direttore di gara che in questi anni ha dimostrato di essere all'altezza di arbitrare in Serie A