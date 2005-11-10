Arezzo, Cutolo ritrova il 'suo' Padova: “Ha significato tantissimo per me"
Luca Bargellini
Aniello Cutolo sta vivendo una settimana dal sapore particolare. Il direttore sportivo dell’Arezzo, in vista della sfida contro il Padova in programma domenica, ritrova il club a cui è rimasto legato per quanto dato in campo e, pur dicendo e non dicendo, rimanda ogni riflessione approfondita a dopo la partita. “Preferirei non dire molto e non parlare della partita, ma quello che posso confermare è che Padova per me ha significato tantissimo”. Per lui sarà la prima volta contro i biancoscudati da dirigente e, ha ammesso, “sarà davvero un’emozione”.
Un legame che resiste agli anni
L’emozione è forte perché Cutolo affronta una squadra che ha fatto innamorare e a cui ha dato tanto, ricevendo altrettanto. “Credo che per questo motivo si sia creato un legame viscerale – racconta al Corriere del Veneto –. La gente ha capito quanto ci tenevo e quanto ogni settimana mettevo sul campo per cercare di dare un contributo alla causa. Un affetto costantemente ricambiato, che rimane a distanza di anni. Ma oggi sono il direttore sportivo dell’Arezzo, penso all’Arezzo e sono concentrato sull’Arezzo. Sul campo saremo ‘nemici’, ma il rapporto che c’è nessuno lo potrà mai cancellare”.
Il precedente con il Pescara
Non è la prima volta in assoluto che l’ex attaccante ritrova il Padova da avversario. Quando vestiva la maglia del Pescara, gli segnò contro. “Sì, segnai – ricorda il ds aretino – e non esultai. Per Padova mi pareva il minimo”.
Il gol-beffa al Bentegodi
È quella segnata al Bentegodi il 16 settembre 2011 nell’indimenticabile Hellas Verona-Padova, giocata in un’atmosfera da vera corrida. L’ex attaccante degli scaligeri era stato bersagliato da fischi e insulti durante tutto il riscaldamento: i tifosi veronesi non gli avevano perdonato un errore nello spareggio playoff del 2007 contro lo Spezia, costato la retrocessione in Serie C. Al 29' del primo tempo, con i padroni di casa avanti 1-0, Cutolo raccolse il pallone e lo spedì in rete con un gran tiro che colpì la traversa prima di oltrepassare la linea. Poi la corsa verso la curva, le mani alle orecchie e la provocazione al pubblico. Il tecnico gialloblù Andrea Mandorlini uscì dalla panchina per affrontarlo e il giocatore gli rispose invitandolo a tacere: ne nacque un parapiglia, con l’arbitro che espulse l’allenatore e ammonì l’attaccante. Il Verona tornò avanti con D’Alessandro, ma nella ripresa Daniele Cacia firmò il pari. Nei giorni successivi arrivarono minacce al giocatore e la Digos vigilò sugli allenamenti del Padova. Anni dopo Cutolo non mostrò pentimenti: “Era l’unico modo che avevo per rispondere alla marea di offese”. E definì quella notte “uno dei momenti più belli della mia carriera”.