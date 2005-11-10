Aniello Cutolo sta vivendo una settimana dal sapore particolare. Il direttore sportivo dell’Arezzo, in vista della sfida contro il Padova in programma domenica, ritrova il club a cui è rimasto legato per quanto dato in campo e, pur dicendo e non dicendo, rimanda ogni riflessione approfondita a dopo la partita. “Preferirei non dire molto e non parlare della partita, ma quello che posso confermare è che Padova per me ha significato tantissimo”. Per lui sarà la prima volta contro i biancoscudati da dirigente e, ha ammesso, “sarà davvero un’emozione”.

Un legame che resiste agli anni

L’emozione è forte perché Cutolo affronta una squadra che ha fatto innamorare e a cui ha dato tanto, ricevendo altrettanto. “Credo che per questo motivo si sia creato un legame viscerale – racconta al Corriere del Veneto –. La gente ha capito quanto ci tenevo e quanto ogni settimana mettevo sul campo per cercare di dare un contributo alla causa. Un affetto costantemente ricambiato, che rimane a distanza di anni. Ma oggi sono il direttore sportivo dell’Arezzo, penso all’Arezzo e sono concentrato sull’Arezzo. Sul campo saremo ‘nemici’, ma il rapporto che c’è nessuno lo potrà mai cancellare”.

Il precedente con il Pescara

Non è la prima volta in assoluto che l’ex attaccante ritrova il Padova da avversario. Quando vestiva la maglia del Pescara, gli segnò contro. “Sì, segnai – ricorda il ds aretino – e non esultai. Per Padova mi pareva il minimo”.

Il gol-beffa al Bentegodi

È quella segnata al Bentegodi il 16 settembre 2011 nell’indimenticabile Hellas Verona-Padova, giocata in un’atmosfera da vera corrida. L’ex attaccante degli scaligeri era stato bersagliato da fischi e insulti durante tutto il riscaldamento: i tifosi veronesi non gli avevano perdonato un errore nello spareggio playoff del 2007 contro lo Spezia, costato la retrocessione in Serie C. Al 29' del primo tempo, con i padroni di casa avanti 1-0, Cutolo raccolse il pallone e lo spedì in rete con un gran tiro che colpì la traversa prima di oltrepassare la linea. Poi la corsa verso la curva, le mani alle orecchie e la provocazione al pubblico. Il tecnico gialloblù Andrea Mandorlini uscì dalla panchina per affrontarlo e il giocatore gli rispose invitandolo a tacere: ne nacque un parapiglia, con l’arbitro che espulse l’allenatore e ammonì l’attaccante. Il Verona tornò avanti con D’Alessandro, ma nella ripresa Daniele Cacia firmò il pari. Nei giorni successivi arrivarono minacce al giocatore e la Digos vigilò sugli allenamenti del Padova. Anni dopo Cutolo non mostrò pentimenti: “Era l’unico modo che avevo per rispondere alla marea di offese”. E definì quella notte “uno dei momenti più belli della mia carriera”.