Serie B, ufficializzato il programma delle gare dalla 21ª alla 23ª giornata
Luca Bargellini
Attraverso i propri canali ufficiali la Lega Serie B ha ufficializzato il programma delle gare della 21ª, 22ª e 23ª giornata di campionato. Eccolo nel dettaglio:
21ª GIORNATA
Venerdì 15 gennaio
Ore 20:30 - Sampdoria-Mantova
Sabato 16 gennaio
Ore 15:00 - Ascoli-Sudtirol
Ore 15:00 - Avellino-Vitus Entella
Ore 15:00 - Benevento-Arezzo
Ore 15:00 - Carrarese-Padova
Ore 15:00 - Empoli-Modena
Ore 17:15 - Catanzaro-Cesena
Ore 19:30 - Palermo-Pisa
Domenica 17 gennaio
Ore 15:00 - Hellas Verona-Juve Stabia
Ore 17:15 - Cremonese-Vicenza
22ª GIORNATA
Venerdì 22 gennaio
Ore 20:30 - Cesena-Benevento
Sabato 23 gennaio
Ore 15:00 - Juve Stabia-Cremonese
Ore 15:00 - Mantova-Avellino
Ore 15:00 - Modena-Carrarese
Ore 15:00 - Padova-Catanzaro
Ore 15:00 - Sudtirol-Palermo
Ore 17:15 - Pisa-Hellas Verona
Ore 19:30 - Virtus Entella-Sampdoria
Domenica 24 gennaio
Ore 15:00 - Vicenza-Ascoli
Ore 17:15 - Arezzo-Empoli
22ª GIORNATA
Venerdì 29 gennaio
Ore 20:30 - Hellas Verona-Modena
Sabato 30 gennaio
Ore 15:00 - Ascoli-Padova
Ore 15:00 - Avellino-Cesena
Ore 15:00 - Carrarese-Vicenza
Ore 15:00 - Empoli-Mantova
Ore 15:00 - Virtus Entella-Sudtirol
Ore 17:15 - Cremonese-Pisa
Ore 19:30 - Palermo-Arezzo
Domenica 31 gennaio
Ore 15:00 - Benevento-Sampdoria
Ore 17:15 - Catanzaro-Juve Stabia