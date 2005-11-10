Come sempre la pausa per le Nazionali è vissuta da allenatori e tifosi con sentimenti misti: paura per infortuni, in primis, ma anche voglia di vedere i propri giocatori emergere e magari entrare in un vortice positivo di prestazioni e gol: è il caso di Daniel Birligea, che fa gol e due assist nelle sfide contro la Polonia e la Bosnia, dando seguito alle ottime prestazioni messe in campo con la maglia del Frosinone. Giorgi Kvernadze è il gialloazzurro più impiegato, con 174 minuti nelle gare perse contro Ungheria e Ucraina: per l'esterno tarda ad arrivare la prima gioia con la maglia della Georgia.

Tanti minuti in campo per gli azzurri che fanno parte del gruppo di Alvini, tutti a livello giovanile, visto che non ci sono ciociari nel gruppo di Mancini: Palmisani gioca contro la Francia con l'Under 21 e lascia spazio a Daffara col Belgio, mentre Seydou Fini le gioca entrambe. 135 minuti per Amey con l'Under 20, che batte di misura Portogallo e Svizzera e tiene in entrambe le occasioni la porta inviolata.

FROSINONE (11 convocati)

Luis Hasa (Albania) - 24 minuti

Fares Ghedjemis (Algeria) - 70 minuti

Romano Schmid (Austria) - 90 minuti

Omar Fayed (Egitto)

Anthony Oyono (Gabon) - 90 minuti

Giorgi Kvernadze (Georgia) - 174 minuti

Daniel Birligea (Romania) - 87 minuti, 1 GOL e 2 assist

Tomas Bobcek (Slovacchia) - 1 minuto

Lorenzo Palmisani (Italia Under 21) - 90 minuti

Seydou Fini (Italia Under 21) - 106 minuti

Wisdom Amey (Italia Under 20) - 135 minuti