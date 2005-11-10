Napoli, De Laurentiis ha acquistato i terreni per costruire il centro sportivo: "Fatto! Avanti tutta!!"
autore
Lorenzo Di Benedetto
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 14:20Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
18.11.2026 14:20Serie A
Significativo passo avanti da parte del club azzurro prima dell'inizio dei lavori per la costruzione del nuovo impianto che diventerà la casa degli azzurri.
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
"Fatto! Avanti tutta!!". Questo il testo, accompagnato da due foto durante le firme dei contratti, del tweet di Aurelio De Laurentiis, dopo aver siglato l'atto di acquisizione dei terreni nel comune di Qualiano in cui intende edificare il futuro centro sportivo del Napoli.
Fatto! Avanti tutta!! https://t.co/lfC7swDXqU— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 18, 2026
Altre notizie Serie A
Oggi
14:45 Serie A
Robinho jr incanta nel Brasile U20 e apre anche all'Italia: "Entrambe sono le benvenute"
14:38 Serie AFocus TMW
Focus TMWQuanti gol! Sosta d'oro per il Genoa: Osmajic ed Ellertsson, ma anche Robinho Jr a prendersi la scena
14:35 Serie ATMW
TMWCarnevali: "Non possiamo comprare top causa settlement". Ma in 10 anni buttato un miliardo di euro
14:30 Serie ATMW
TMWAncelotti lo lancia in Nazionale, ora le sirene dalla A: Morisco, il 2004 che piace al Napoli
14:28 Serie A
Napoli, nuovo centro sportivo. Nota del club: "Firmati i contratti preliminari per l'acquisto dei terreni"
14:23 Serie AFocus TMW
Focus TMWSosta con pochi squilli in casa Frosinone: sorride Birlingea, gol e assist con la Romania
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni