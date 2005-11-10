Serie B, gli arbitri della 12ª giornata: il testacoda Catanzaro-Palermo a Feliciani
Luca Bargellini
Attraverso i propri canali ufficiali l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare della 12ª giornata del campionato di Serie B:
Venerdì 20/11 h. 20:30
Hellas Verona-Cesena
Direttore di gara: Galipò
Assistenti: Belsanti-Djurdjevic
IV° Ufficiale: Manganello
VAR: Aureliano
AVAR: Rutella
Sabato 21/11 h. 15:00
Ascoli-Vicenza
Direttore di gara: Fabbri
Assistenti: Cavallina-Bianchini
IV° Ufficiale: Di Loreto
VAR: Giua (on site Stadio Del Duca Ascoli)
AVAR: Di Vuolo (on site Stadio Del Duca Ascoli)
Carrarese-Virtus Entella
Direttore di gara: Madonia
Assistenti: Cortese-Zezza
IV° Ufficiale: Zanotti
VAR: Paterna
AVAR: Del Giovane
Modena-Juve Stabia
Direttore di gara: Abisso
Assistenti: Moro-Tempestilli
IV° Ufficiale: Mucera
VAR: Mazzoleni
AVAR: Santoro
Sampdoria-Benevento
Direttore di gara: Tremolada
Assistenti: Fontemurato-Della Mea
IV° Ufficiale: Turrini
VAR: Massimi
AVAR: Dionisi
Sudtirol-Cremonese
Direttore di gara: Perri
Assistenti: Pistarelli-Rinaldi
IV° Ufficiale: Renzi
VAR: Baroni
AVAR: Aureliano
Sabato 21/11 h. 17:15
Catanzaro-Palermo
Direttore di gara: Feliciani
Assistenti: Di Giacinto-Galimberti
IV° Ufficiale: Allegretta
VAR: Piccinini
AVAR: Gariglio
Sabato 21/11 h. 19:30
Empoli-Pisa
Direttore di gara: La Penna
Assistenti: Lo Cicero-Boato
IV° Ufficiale: Di Marco
VAR: Rutella
AVAR: Pezzuto
Domenica 22/11 h. 15:00
Avellino-Mantova
Direttore di gara: Drigo
Assistenti: Dei Giudici-Scarpa
IV° Ufficiale: Guida
VAR: Dionisi
AVAR: Massimi
Domenica 22/11 h. 17:15
Arezzo-Padova
Direttore di gara: Perenzoni
Assistenti: Chivaroli-Russo
IV° Ufficiale: Dorillo
VAR: Cosso (on site Stadio Città di Arezzo)
AVAR: Paganessi (on site Stadio Città di Arezzo)