Fiorentina, ansia Njie: "Ho preso un colpo alla coscia. Spero di smaltire tutto"
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Andrea Piras
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18.11.2026 14:12Serie A
L'attaccante svedese ha parlato dopo il match della sua Nazionale contro la Polonia: "Spero di smaltire tutto per la prossima gara della Fiorentina"
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© foto di Federico De Luca
Esordio in Nazionale con apprensione finale per Alieu Njie. Il calciatore della Fiorentina ha debuttato ieri nella vittoria della Svezia contro la Polonia. Nel corso del match, il giocatore però ha subito un colpo alla coscia che verrà valutato dallo staff medico viola nella giornata odierna per capire l’entità del problema:
"Ho preso un colpo alla coscia, avrei voluto restare in campo ma poi quando ho provato a correre ho capito che non era il caso di prendersi rischi. Spero di smaltire tutto per la prossima sfida della Fiorentina".
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