Per certi versi non possiamo sottrarci. Perché l'Intelligenza Artificiale sta facendo il proprio corso e negli ultimi anni è entrata con prepotenza in quasi tutti gli aspetti della vita quotidiana. Nella finanza, nella medicina, nella logistica. E nello sport, ovviamente. Col calcio che sta sperimentando sempre più risvolti e sempre più ne vedrà.

Le previsioni di investimento parlano chiaro

Nel calcio l'AI è già presente in tanti segmenti: nel calciomercato, nella costruzione di schemi, moduli e allenamenti, nello scouting, nella gestione degli infortuni e nella costruzione di esperienze ad hoc per i tifosi. Uno studio di settore americano dei mesi scorsi parla chiaro: nel 2023, anno in cui l'AI ha iniziato a far parte seriamente del quotidiano delle persone, il mercato di questa tecnologia nello sport era di 2 miliardi di euro. Dieci anni dopo, nel 2033, la previsione di oltre quindici volte maggiore: 33 miliardi di euro, con la sola Europa che dovrebbe mangiare circa 14-15 miliardi di questa torta. Si capisce quali possano essere le evoluzioni, con cifre di tale portata.

La rivoluzione inevitabile

Già oggi ci siamo dentro, è in divenire. E sarà sempre più accessibile, per diversi comparti della gestione di un club di calcio. Dentro allenamenti e calciomercato c'è già, così come nelle gestioni degli infortuni e nella creazioni di programmi di crescita ad hoc per ogni singolo calciatore. Ma pure nella gestione dei conti, nel marketing e chissà in quanti altri comparti. La cosa sbalorditiva è che siamo quasi agli albori di questa tecnologia che sta cambiando il mondo. E da una parte ci sono ancora tante barriere culturali attorno. Ma la rivoluzione culturale, economica e sociale è partita. E difficilmente si potrà tornare indietro.

L'approfondimento di TMW

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