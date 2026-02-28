Como, Fabregas ritrova Diao: "In 5 minuti si è visto cosa ci è mancato in 11 mesi"

Il mister del Como Cesc Fabregas ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 3-1 nel match casalingo contro il Lecce valido per la 27^ giornata di Serie A.

La sensazione il suo Como stia ragionando un po' da grande squadra: la sua cosa preferita di questa partita?

"La vittoria, 3 punti pesanti per noi. Diamo continuità a prestazioni importanti a Milano e a Torino, portare a casa più punti è importante. La rimonta è un fatto che non si può sottovalutare: brava alla squadra ad avere maturità. Oggi abbiamo pagato caro un piccolo errore di un giovane, ma per questo siamo una squadra e alla lunga darà di più".

Risposta importante dalla tua squadra.

"E' un percorso, delle volte capita di avere alti e bassi. Cerchiamo la continuità di prestazioni e risultati: piano piano, quanto più partite giochiamo insieme, la squadra diventerà più forte. Oggi eravamo in una situazione simile a quella contro la Fiorentina e mi aspettavo un atteggiamento molto diverso, ma ero sereno. Sapevo che oggi mi avrebbero dato la risposta giusta: la squadra sbaglia una volta, ma non due".

Avete trovato sempre soluzioni diverse alle correzioni del Lecce.

"Oggi non era facile, il Lecce gioca in una certa maniera e oggi hanno giocato con 3 centrali. Abbiamo preparato la partita pensando che avrebbero giocato a 4 e hanno giocato a 5. L'interpretazione dei ragazzi è stata bella: abbiamo trovato l'uscita a sinistra, è lì che si vinceva la partita. Abbiamo visto Assane Diao: in 5 minuti si è visto cosa ci è mancato in 11 mesi e speriamo di ritrovarlo nella migliore forma".

Kempf e Morata come stanno?

"Morata non lo so ancora, con Kempf dobbiamo stare attenti. Sta bene, ma da tempo ha un problemino al fianco. Niente di grave con lui, abbiamo un grandissimo centrale in panca e non vogliamo rischiare".